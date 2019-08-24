"Це футбол": Михайличенко виправдався за матч з "Олімпіком"

Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко подякував своїм підопічних за поєдинок проти "Олімпіка" в п'ятому турі Прем'єр-ліги.

На думку наставника "біло-синіх", його підопічні зробили все для перемоги в грі з аутсайдером чемпіонату.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо" Київ

"Звичайно ж, мені не так хотілося провести свій перший матч на посаді головного тренера "Динамо". І зараз мова саме про результат – в цьому плані є велике розчарування. Але, з іншого боку, сьогодні результат міг бути будь-яким. Вдячний хлопцям за те, що вони ні на мить не зупинилися і билися до самого кінця, прагнучи вирвати перемогу, яка сьогодні нам була дуже потрібна. Але, на жаль, ми її так і не добилися... А про сам результаті сенсу говорити немає: це футбол, і він завжди непередбачуваний", – цитує Михайличенка прес-служба" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив жорсткі умови Олексію Михайличенку після його приходу на пост тренера команди.

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