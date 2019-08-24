Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Це футбол": Михайличенко виправдався за матч з "Олімпіком"

1.5т Читати матеріал російською

Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко подякував своїм підопічних за поєдинок проти "Олімпіка" в п'ятому турі Прем'єр-ліги.

На думку наставника "біло-синіх", його підопічні зробили все для перемоги в грі з аутсайдером чемпіонату.

Новини
"Динамо" освистали в першому матчі Михайличенка

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо" Київ

"Звичайно ж, мені не так хотілося провести свій перший матч на посаді головного тренера "Динамо". І зараз мова саме про результат – в цьому плані є велике розчарування. Але, з іншого боку, сьогодні результат міг бути будь-яким. Вдячний хлопцям за те, що вони ні на мить не зупинилися і билися до самого кінця, прагнучи вирвати перемогу, яка сьогодні нам була дуже потрібна. Але, на жаль, ми її так і не добилися... А про сам результаті сенсу говорити немає: це футбол, і він завжди непередбачуваний", – цитує Михайличенка прес-служба" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив жорсткі умови Олексію Михайличенку після його приходу на пост тренера команди.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вы на его рожу дeбильную посмотрите! Типичный идиот кацaпский! Такой себе алешенька-дурачок!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это - тупорылый физрук! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...