"Це екстаз!" Реакція соцмереж на перемогу України на ЧС U-20

Успіх молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу U-20 викликав відповідну реакцію в соцмережах.

Відомі особистості і прості користувачі щосили захоплюються нашими футболістами, подiляючи один з одним позитивнi емоції від перемоги.

"Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущепніте, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язику. Чемпіон. Миру. Охренiти можна, як це круто", - пишуть користувачі.

Pure magic! 🤪😍🤯 Big congrats to new World Champions! We all proud of you! 🇺🇦 pic.twitter.com/07YYd9NdXu