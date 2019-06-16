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"Це екстаз!" Реакція соцмереж на перемогу України на ЧС U-20

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Успіх молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу U-20 викликав відповідну реакцію в соцмережах.

Відомі особистості і прості користувачі щосили захоплюються нашими футболістами, подiляючи один з одним позитивнi емоції від перемоги.

"Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущепніте, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язику. Чемпіон. Миру. Охренiти можна, як це круто", - пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал юнацького мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Перед грою стадіон в Польщі фантастично виконав гімн нашої країни.

Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження та коментар головного тренера переможців.

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Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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