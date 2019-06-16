"Це екстаз!" Реакція соцмереж на перемогу України на ЧС U-20

Успіх молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу U-20 викликав відповідну реакцію в соцмережах.

Відомі особистості і прості користувачі щосили захоплюються нашими футболістами, подiляючи один з одним позитивнi емоції від перемоги.

"Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущепніте, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язику. Чемпіон. Миру. Охренiти можна, як це круто", - пишуть користувачі.

Вітаю парни !!! Нас чекає прекрасне майбутнє ✊🏻✊🏻 Україна Ю20 - Чемпіони світу з футболу. Пишаюся вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh - Andriy Yarmolenko (@ Yarmolenko_9) 15 червня 2019 р

Ми - Чемпіони Світу !!!

Чергову футбольну сенсацію за останні 10 днів піднесли сьогодні українські футболісти! Фінал чемпіонату Світу! Україна - Корея: 3-1!

Молодіжна збірна України в складному протиборстві зі збірною Кореї завоювала ЗОЛОТІ медалі кубка світу!

Браво! - Вадим Кодачігов (@RgiUkraine) 15 червня 2019 р

Вони це зробили! Україна U20 ЧС з футболу. Тепер за цих хлопців будуть боротися кращі клубні команди світу! 3: 1 у фіналі проти Південної Кореї. При тому, що наша команда програвала 0: 1 вже на 3-й хвилині матчу. Браво головному тренеру Олександру Петракову і всій команді. Ви найкращі! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 червня 2019 р

🇺🇦Украіна - чемпіон світу з футболу !!!

Вітаю від душі Петракова, його хлопців і всю нашу країну !!!

Великий день! pic.twitter.com/O9By38xDOH - Андрій Колесник (@and_kolesnik) 15 червня 2019 р

Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущіпніть, ще раз повторіть. Покатайте ЦІ слова на язіці. Чемпіон. Світу. Охреніті можна, як це круто. - Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 червня 2019 р

Ми - Чемпіони Світу !!!

Чергову футбольну сенсацію за останні 10 днів піднесли сьогодні українські футболісти! Фінал чемпіонату Світу! Україна - Корея: 3-1!

Молодіжна збірна України в складному протиборстві зі збірною Кореї завоювала ЗОЛОТІ медалі кубка світу!

Браво! - Вадим Кодачігов (@RgiUkraine) 15 червня 2019 р

Вони це зробили! Україна U20 ЧС з футболу. Тепер за цих хлопців будуть боротися кращі клубні команди світу! 3: 1 у фіналі проти Південної Кореї. При тому, що наша команда програвала 0: 1 вже на 3-й хвилині матчу. Браво головному тренеру Олександру Петракову і всій команді. Ви найкращі! pic.twitter.com/uQ1RwJa5Ej - Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 червня 2019 р

Так, це було красиво! Україна U20 Чемпіони Світу з футболу. 👏 - Oleksii Frolov (@AlexeiFV) 15 червня 2019 р

Україна чемпіон світу !!!

Слава Украине!!!

Дивно те, що під час нагородження наші укр.комментатори не знають, що говорити, коли ми кращі. Вони знають, як треба святкувати Перемогу!

А ми ЧЕМПІОНИ !!! хлопці.

І такими нам треба бути всюди, у всіх сферах життєдіяльності !!! pic.twitter.com/pUrlf5VGvf - Олег Корбут (@korbut_oleg) 15 червня 2019 р

Це не фото дня - це фото года !!!



Молодіжна збірна України чемпіон світу з футболу !!



ФАНТАСТИКА !!!!!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/dDrnk3s01e - Юрій Мисягін (@ 2uwmp) 15 червня 2019 р

Pure magic! 🤪😍🤯 Big congrats to new World Champions! We all proud of you! 🇺🇦 pic.twitter.com/07YYd9NdXu - Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 15 червня 2019 р

ПЕРЕМОГА !!!

УКРАЇНА - ЧЕМПІОН СВІТУ З ФУТБОЛУ !!! - Ігор Линник (@IgorLinnyk) 15 червня 2019 р

Цей гол Цітаїшвілі - чистий екстазі. Цікаво, что и ВІН, и Супряга Вперше забили самє в фіналі. Що ще раз показує, Наскільки класна в нас КОМАНДА! Неймовірна команда Олександра Петракова. - Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 червня 2019 р

Ми - чемпіони світу !!!!!!!!!! Це просто Неймовірно! Неможна недооцінюваті Цю победу, це Досягнення! Браво, хлопці, браво, Олександр Петраков! Дякуємо за цею тріумф! Дякуємо за ЦІ емоції !!! - Кирило Круторогов (@Krutorogov) 15 червня 2019 р

Україна! Хлопці, ви зробили це! Ви - чемпіони світу! По футболу! Ура! - Олексій Андронов (@Alexey_Andronov) 15 червня 2019 р

Вітаю парни !!! Нас чекає прекрасне майбутнє ✊🏻✊🏻 Україна Ю20 - Чемпіони світу з футболу. Пишаюся вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh - Andriy Yarmolenko (@ Yarmolenko_9) 15 червня 2019 р

Це ДИВО !!! І це ДИВО НАШЕ !!! 🇺🇦🏆 ВІТАЮ ВСІХ !!! Щасливий, что я це бачив !!! 👏👏👏 - Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал юнацького мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Перед грою стадіон в Польщі фантастично виконав гімн нашої країни.

Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження та коментар головного тренера переможців.

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