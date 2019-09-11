"Це дуже боляче": Мораес розповів про травму в грі за збірну України

32-річний форвард збірної України Жуніор Мораес підвів підсумки товариського матчу проти Нігерії (2:2) і розповів про травму, через яку був змушений покинути поле в першому таймі.

Жуніор Мораес Vitalii Vitleo

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх із боротьбою до кінця. Що стосується моєї травми, це дуже боляче, але нічого серйозного, завтра ми дізнаємося точніше. Спасибі всім за повідомлення з підтримкою", — написав Мораєс українською у себе в Instagram .

Зазначимо, що нападник "Шахтаря" вийшов на поле в стартовому складі збірної України і вже на початку гри побував у жорсткій сутичці з воротарем гостей. Мораес був замінений на Романа Яремчука на 37-й хвилині матчу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мораес "познущався" над Шевченком на тренуванні збірної України.

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