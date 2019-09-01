"Це диво!" Російський футболіст зробив сейв десятиліття

Захисник "Ростова" Євген Чернов здійснив неймовірний порятунок своїх воріт у 8-му турі чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-Лізі.
У матчі проти "Локомотива" 26-річний гравець жовто-синіх відбив два удари, коли ворота гостей були практично порожніми.
Авторитетне іспанське видання AS назвало такі дії росіянина сейвом десятиліття.
"Ми стали свідками кращих оборонних дій останнього десятиліття: 90-а хвилина, і він зробив це диво", - йдеться на сайті видання.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні цього року в Німеччині відбувся самий незвичайний сейв року в футболі.
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