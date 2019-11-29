"Це було емоційно": герой "Мальме" розповів про матч з "Динамо" в Лізі Європи

Капітан шведського "Мальме" Маркус Розенберг прокоментував драматичний поєдинок з "Динамо" в рамках групового етапу Ліги Європи. Його гол на останніх секундах приніс "Мальме" перемогу.

Маркус Розенберг

"Динамо" було неймовірно гарним. Нам пощастило: вдалося забити ранній гол. Суперник був неймовірно швидким, вони активно діяли через лівий фланг. Ми не змогли їх стримати взагалі протягом першої половини, але в другому таймі ми закрили опонентів трохи краще. Це був дуже відкритий матч. Були дві команди, які грали неймовірно добре з м'ячем і, можливо, трохи гірше без м'яча", – сказав Розенберг в інтерв'ю шведським ЗМІ.

Поєдинок з "Динамо" був прощальним для Маркуса Розенберга у великому футболі. 37-річному нападнику вдалося стати героєм зустрічі – з чотирьох м'ячів "Мальме" в ворота віцечемпіона України він забив два.

37-річний Маркус Розенберг став героєм матчу з "Динамо" ФК "Мальме"

"Прощання з уболівальниками? Це було емоційно. Було важко вийти на поле, коли я все це побачив. Дуже емоційно, але як тільки почалася гра, я повністю на ній сфокусувався. Любов, яку я отримую від уболівальників, я повертаю. Це складно описати словами", – зізнався Розенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" програло "Мальме" в 5-му турі групового раунду Ліги Європи з рахунком 3:4, не зумівши достроково вийти в плей-офф турніру.

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