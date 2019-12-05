"Це буде велика ганьба": легенда "Динамо" розповів про розбірки в команді

Легендарний у минулому захисник київського "Динамо" Стефан Решко поділився очікуваннями про майбутній вирішальний поєдинок "біло-синіх" у Лізі Європи зі швейцарським "Лугано".

Стефан Решко sport.ua

"Основна причина невдач киян – недостатня дисципліна. Капітан команди Сидорчук влаштовує розборки з суддею, маючи жовту картку. Йому показують червону, і він залишає команду в меншості. Інші гравці, незадоволені заміною, кидають пляшки з водою на поле. Це ненормально, щоб футболісти так себе поводили. Вони налаштовуються на розбірки, а не на гру", – заявив Решко, чиї слова цитує "Експрес".

За словами володаря Кубка кубків і Суперкубка УЄФА-1975, саме через відсутність дисципліни "Динамо" знаходиться в кроці від вильоту з Ліги Європи.

"Динамо" зобов'язане виграти у "Лугано" з розгромним рахунком. Досить нервувати уболівальників! Нам не потрібні "інфарктні" поєдинки. Якщо динамівці не здолають "Лугано", це буде велика ганьба", – сказав Стефан Михайлович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий футболіст "Динамо" Віктор Хлус розкритикував гру команди в матчі п'ятого туру Ліги Європи зі шведським "Мальме".

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