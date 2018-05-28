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Це буде в Росії: зірка "Ліверпуля" Мохаммед Салах вперше висловився про фінал Ліги чемпіонів

9.3тЧитати новину російською

Лідер англійського "Ліверпуля" Мохаммед Саха, який отримав травму під час фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом", висловив упевненість в тому, що пошкодження не завадить йому виступити на чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії. Коментуючи гру на НСК "Олімпійський", єгипетський форвард заявив, що гра з "вершковими" зробить його тільки сильніше.

"Це була дуже важка ніч, але я боєць. Незважаючи на всі прогнози, я впевнений, що зіграю в Росію, щоб зробити вас гордими. Ваші любов і підтримка додадуть мені сил, яких я зараз потребую", - написав Салах на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос зганьбився під час заміни Мохаммеда Салаха в фіналі Ліги чемпіонів.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Мохаммед Салах
Об'єкти
ФК Ліверпульзбірна Єгипту з футболу
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