Це буде в Росії: зірка "Ліверпуля" Мохаммед Салах вперше висловився про фінал Ліги чемпіонів

Лідер англійського "Ліверпуля" Мохаммед Саха, який отримав травму під час фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом", висловив упевненість в тому, що пошкодження не завадить йому виступити на чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії. Коментуючи гру на НСК "Олімпійський", єгипетський форвард заявив, що гра з "вершковими" зробить його тільки сильніше.

"Це була дуже важка ніч, але я боєць. Незважаючи на всі прогнози, я впевнений, що зіграю в Росію, щоб зробити вас гордими. Ваші любов і підтримка додадуть мені сил, яких я зараз потребую", - написав Салах на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e