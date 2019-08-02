Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Це буде": новачок "Динамо" відреагував на перехід

1.8т Читати матеріал російською

Новачок київського "Динамо" Жерсон Родрігес висловив захоплення з приводу свого переходу з японської "Джбіло Івате" в український клуб.

24-річний футболіст, який здатен зіграти в півзахисті і на позиції нападника, пообіцяв зробити максимум, щоб принести користь своїй новій команді.

Новини
Герой України та антипод Мораеса: хто такий новачок "Динамо" Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

ФК "Динамо" Київ

"Я щасливий бути тут – у "Динамо". Сподіваюся, що це буде прекрасний сезон. Зроблю все від себе можливе, щоб допомогти команді. Спробую забити багато голів", – сказав Родрігес після підписання контракту з київським клубом.

Нагадаємо, футболіст збірної Люксембургу уклав із "Динамо" угоду на п'ять років. У складі "біло-синіх" він виступатиме під 22-м номером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер київського "Динамо" Беньямін Вербич отримав травму напередодні старту команди в Лізі чемпіонів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel