"Це буде": новачок "Динамо" відреагував на перехід

Новачок київського "Динамо" Жерсон Родрігес висловив захоплення з приводу свого переходу з японської "Джбіло Івате" в український клуб.

24-річний футболіст, який здатен зіграти в півзахисті і на позиції нападника, пообіцяв зробити максимум, щоб принести користь своїй новій команді.

Жерсон Родрігес ФК "Динамо" Київ

"Я щасливий бути тут – у "Динамо". Сподіваюся, що це буде прекрасний сезон. Зроблю все від себе можливе, щоб допомогти команді. Спробую забити багато голів", – сказав Родрігес після підписання контракту з київським клубом.

Нагадаємо, футболіст збірної Люксембургу уклав із "Динамо" угоду на п'ять років. У складі "біло-синіх" він виступатиме під 22-м номером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер київського "Динамо" Беньямін Вербич отримав травму напередодні старту команди в Лізі чемпіонів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!