Молодий гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик знову вразив фанатів футболу своєю технікою. Знаменитий Instagram-канал "433" вдруге за місяць опублікував ролик з українцем.

"Весь день дивлюся на це і все ще не розумію як", – підписано відео за участю Мудрика, яке зібрало вже 4 мільйони переглядів і 5,5 тисяч коментарів.

Михайло Мудрик Золотий талант

"М'ячу заплатили за акторську гру", "Вся справа в штучному покритті. Або це магія. Або і те, і те. Я не знаю", "Він вже як вдома на 433", "Дуже чистий прийом", – захоплюються українцем підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі Instagram порівняли Мудрика з Неймаром, побачивши його неймовірну техніку прийому м'яча.

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