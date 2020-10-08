Трюк із чемпіонату України з футболу завоював популярність у мережі. Відео

У матчі п'ятого туру Першої ліги України між "Металістом-1925" і "Поліссям" (0:0) трапився кумедний епізод, який не залишився без уваги в мережі.

На популярному Instagram-каналі 433 з'явилося відео, головним героєм якого став півзахисник харків'ян Дмитро Криськів. Він виграв боротьбу в суперника, але потім оступився й перекинувся, щоб утримати рівновагу та продовжити рух уперед.

"Зробити перекид під час матчу? Гаразд, потримай моє пиво", – підписано ролик на 433.

Коротке відео з футболістом, який належить донецькому "Шахтарю", набрало майже 450 тисяч лайків і понад 1100 коментарів за 15 годин. Користувачі вказали на кмітливість Криськіва, який знайшов незвичайний вихід із ситуації, що склалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін виконав складний трюк, забивши гол із-за воріт ударом через себе.