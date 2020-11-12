Троє з "Динамо" і нікого з "Шахтаря": названо символічну збірну старту УПЛ

Троє футболістів "Динамо" увійшли до символічної збірної української Прем'єр-ліги за підсумками перших дев'яти турів чемпіонату України.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЛ, згідно з індексом Wyscout, голкіпер киян Георгій Бущан, захисник Денис Попов і півзахисник Віктор Циганков відмінно проявили себе на старті сезону. У команду також потрапили двоє представників "Ворскли" й "Олімпіка" та по одному гравцю з "Десни", "Миная", "Інгульця" і "Зорі".

Відзначимо, що в символічній збірній відсутні футболісти "Шахтаря". Повністю список найкращих виконавців на старті сезону УПЛ виглядає наступним чином:

Голкіпер: Георгій Бущан "Динамо" (7 матчів, 3 пропущених голи, 4 матчі "на нуль");

Захисники: Денис Балан "Інгулець" (9 матчів, 2 голи, 1 асист), Сергій Яворський "Ворскла" (8 матчів), Денис Попов "Динамо" (5 матчів, 1 гол), Тарас Саків "Минай" (9 матчів, 1 асист);

Півзахисники: Віктор Циганков "Динамо" (9 матчів, 4 голи, 2 асисти), Владислав Кочергін "Зоря" (9 матчів, 4 голи, 2 асисти), Андрій Тотовицький "Десна" (9 матчів, 4 голи, 2 асисти) і Максим Тейшейра "Олімпік" (9 матчів, 2 голи, 1 асист);

Нападники: Владислав Кулач "Ворскла" (8 матчів, 5 голів) і Шахаб Захеді "Олімпік" (9 матчів, 5 голів, 2 асисти).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі дев'ятого туру УПЛ донецький "Шахтар" розгромив "Динамо" і скоротив відставання від першого місця до одного очка.