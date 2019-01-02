Троє українців увійшли в топ-50 найперспективніших футболістів Європи

УЄФА включив трьох українських футболістів у топ-50 молодих гравців, які мають усі шанси яскраво проявити себе в 2019 році.

Це голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, лівий захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко і його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко.

Андрій Лунін ФК "Зоря"

Характеризуючи гру Луніна, який виступає на правах оренди за "Леганес", відзначається його відмінна реакція, а також триматчева "суха" серія за клуб і збірну України.

Віталій Миколенко ФК "Динамо" Київ

У заслугу Миколенку ставиться те, що йому вдалося витіснити зі стартового складу "Динамо" віце-чемпіона світу, гравця збірної Хорватії Йосипа Піваріча і дебютувати у складі збірної України.

Микола Шапаренко ФК "Динамо" Київ

Шапаренко запам'ятався чудовим голом у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна" і тим, що в 2018 році провів 4 матчі за національну збірну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер збірної України Андрій Лунін провів чудовий матч у Кубку Іспанії. 19-річний українець "Леганеса" відбив пенальті у першому таймі поєдинку проти "Райо Вальєкано" і став найбговорюванішим футболістом Піренейського півострова на один вечір.