Троє українців увійшли в топ-50 найперспективніших футболістів Європи

УЄФА включив трьох українських футболістів у топ-50 молодих гравців, які мають усі шанси яскраво проявити себе в 2019 році.
Це голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, лівий захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко і його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко.
Андрій Лунін
ФК "Зоря"
Характеризуючи гру Луніна, який виступає на правах оренди за "Леганес", відзначається його відмінна реакція, а також триматчева "суха" серія за клуб і збірну України.
Віталій Миколенко
ФК "Динамо" Київ
У заслугу Миколенку ставиться те, що йому вдалося витіснити зі стартового складу "Динамо" віце-чемпіона світу, гравця збірної Хорватії Йосипа Піваріча і дебютувати у складі збірної України.
Микола Шапаренко
ФК "Динамо" Київ
Шапаренко запам'ятався чудовим голом у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна" і тим, що в 2018 році провів 4 матчі за національну збірну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер збірної України Андрій Лунін провів чудовий матч у Кубку Іспанії. 19-річний українець "Леганеса" відбив пенальті у першому таймі поєдинку проти "Райо Вальєкано" і став найбговорюванішим футболістом Піренейського півострова на один вечір.