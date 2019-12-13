Троє іспанських футболістів отримали шокуюче покарання за згвалтування 15-річної

Три футболіста з Іспанії засуджені до 38 років в'язниці за згвалтування 15-річної дівчинки в своїх апартаментах.

Як повідомляє агентство Independent, 24-річний Карлос Куадрадо, 22-річний Віктор Родрігес і 19-річний Рауль Кальво запросили тінейджерку в квартиру, вимкнули світло і застали її зненацька, перш ніж вона зуміла дати відсіч.

Карлос Куадрадо, Віктор Родрігес і Рауль Кальво Independent

Тріо футболістів виступало за клуб четвертого іспанського дивізіону "Арандіна", який розірвав з ними контракти після їхнього арешту в грудні 2017 року.

Самі гравці не визнали свою провину, а також заявили, що не знали, що дівчині на той момент було 15 років. Поки невідомо, чи будуть вони подавати апеляцію на рішення суду.

Незважаючи на те, що кожен з них отримав по 38 років в'язниці, відповідно до іспанського законодавства максимальний термін їхнього перебування за гратами складе 20 років.

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