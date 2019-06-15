Тріумф України! З'явилося відео нагородження за виграний чемпіонат світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу в драматичному фіналі виграла чемпіонат світу серед 20-річних. Вирішальний матч в Польщі проти Південної Кореї завершився з рахунком 3:1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися історичними відео урочистій церемонії нагородження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на ЧС U-20 стартувала з перемоги над США (2:1). У другому турі групового етапу ми зломили опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювавши путівку в плей-офф. У третьому турі українці зіграли внічию з Нігерією (1:1) і посіли підсумкове перше місце.

В 1/8 фіналу наші футболісти без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1, а в чвертьфіналі виявилися сильнішими Колумбії (1:0), вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

У півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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