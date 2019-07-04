ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Тріумф нацизму": іспанські фанати влаштували Зозулі нове коло пекла

Читати матеріал російською

Вболівальники іспанського клубу "Райо Вальєкано" зацькували українського форварда Роман Зозуля, який напередодні підписав новий контракт з "Альбасете".

Як багато хто пам'ятає, свого часу українець міг грати в "Райо", але фанати цього клубу почали вважати Зозулю нацистом і виступили проти підписання контракту з ним. У підсумку Роман опинився в "Альбасете", де його люблять і поважають. Однак, як повідомляє "Динамоманія", у вболівальників "Райо" і деяких інших, що приєдналися до них, реакція на те, що Зозуля залишається в Іспанії ще на два роки, виявилася зовсім неадекватною.

Фанати "Райо" дійшли до того, що атакували сторінку "Альбасете" в Twitter, змагаючись між собою в тому, хто залишить більш бридкий коментар на адресу Романа. Сенс потоку злісних тирад зводиться до того, що якась група неадекватних людей виступає проти того, щоб Зозуля продовжував грати в Іспанії.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Alberto: Такі футболісти не повинні грати в Іспанії. Не знаю, чим він насправді займався в Україні під час війни, але диму без вогню не буває. Всі ці фотографії Зозулі зі зброєю, в дивних футболках, військовій формі і так далі - це все зайве для нашого футболу. Зозуля повинен або відмовитися від будь-якого натяку на політику, або нехай повертається в Україну.

Manu: Якщо Зозуля так сильно любить Україну, то чому він грає в Іспанії? Нехай їде до себе на батьківщину, воює з Росією і допомагає своїй армії. Але чомусь Зозулю ми бачимо тільки на іспанських пляжах, а в цей час в його країні йде війна.

Fando: Роман Зозуля - це людина, яка брала активну участь у створенні клубу "Дніпро-1". Це команда, яка була утворена і названа на честь військових підрозділів. Писали про те, що Зозуля допомагав цим підрозділам грошима і навіть планує завершити кар'єру в "Дніпрі-1". Зозуля - це явно не та людина, яка поза політикою.

Tanos: У Зозулі дуже погана репутація в Іспанії. Дивно, що "Альбасете" принципово хотів продовжити контракт з цією людиною. Не можна сказати, що це видатний футболіст, що його неможливо замінити. А ось політичні погляди Зозулі викликають багато питань. Це якщо говорити без лайки. Хто знає, можливо, у керівництва "Альбасете" такі ж політичні погляди?

Dani: Фашисти.

Pablo: Нацист.

Vancris: Нехай цей нацист помре.

Adri: Підписання нового контракту із Зозулею - це тріумф нацизму.

Зозулі влаштували цькування в Іспанії

Зозулі влаштували цькування в Іспанії

Варто відзначити, що фанати "Альбасете" стали на захист українського нападника. Відповідаючи на випади фанів "Райо", вони заявляють, що будь-яка людина, що обзиває Зозулю нацистом чи фашистом, просто піддається пропаганді. За словами вболівальників "Альбасете", Роман - прекрасна людина і гордість клубу, він ніколи ні з ким не конфліктував і до нього немає ніяких питань.

"Якби всі нацисти були такими, як Роман, ми жили б у прекрасному світі. На жаль, в наш час все переплуталося. Зараз ті, кого називають нацистами, роблять добрі справи. А ті, хто звинувачує інших в нацизмі, самі поводяться огидно", - написав один з шанувальників" Альбасете ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля міг цього літа перейти в київське "Динамо", однак вирішив продовжити кар'єру на Піренеях.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Роман Зозуля
Місце
ІспаніяМадрид
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Забралов Ник
Забралов Ник
після 70 років совка, одфічні російські ксенофоби фашисти всіх називають фашистами і себе антифашистами і асвабадітєлями, як і говорилося колись... Наберіть в гуглях "Сурков Мільчаков" і ви все дізнаєтесь про російських фашистів і про їхню державну підтримку https://rjadovoj-rus.livejournal.com/4261701.html
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
После десятилетий диктатуры Франко испанцы очень нетерпимы к фашистам. И поклонникам Бaндeры лучше покаяться в преступлениях или уехать в Бaндeростан или Канаду.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel