"Тріумф нацизму": іспанські фанати влаштували Зозулі нове коло пекла

Вболівальники іспанського клубу "Райо Вальєкано" зацькували українського форварда Роман Зозуля, який напередодні підписав новий контракт з "Альбасете".

Як багато хто пам'ятає, свого часу українець міг грати в "Райо", але фанати цього клубу почали вважати Зозулю нацистом і виступили проти підписання контракту з ним. У підсумку Роман опинився в "Альбасете", де його люблять і поважають. Однак, як повідомляє "Динамоманія", у вболівальників "Райо" і деяких інших, що приєдналися до них, реакція на те, що Зозуля залишається в Іспанії ще на два роки, виявилася зовсім неадекватною.

Фанати "Райо" дійшли до того, що атакували сторінку "Альбасете" в Twitter, змагаючись між собою в тому, хто залишить більш бридкий коментар на адресу Романа. Сенс потоку злісних тирад зводиться до того, що якась група неадекватних людей виступає проти того, щоб Зозуля продовжував грати в Іспанії.

Роман Зозуля

Alberto: Такі футболісти не повинні грати в Іспанії. Не знаю, чим він насправді займався в Україні під час війни, але диму без вогню не буває. Всі ці фотографії Зозулі зі зброєю, в дивних футболках, військовій формі і так далі - це все зайве для нашого футболу. Зозуля повинен або відмовитися від будь-якого натяку на політику, або нехай повертається в Україну.

Manu: Якщо Зозуля так сильно любить Україну, то чому він грає в Іспанії? Нехай їде до себе на батьківщину, воює з Росією і допомагає своїй армії. Але чомусь Зозулю ми бачимо тільки на іспанських пляжах, а в цей час в його країні йде війна.

Fando: Роман Зозуля - це людина, яка брала активну участь у створенні клубу "Дніпро-1". Це команда, яка була утворена і названа на честь військових підрозділів. Писали про те, що Зозуля допомагав цим підрозділам грошима і навіть планує завершити кар'єру в "Дніпрі-1". Зозуля - це явно не та людина, яка поза політикою.

Tanos: У Зозулі дуже погана репутація в Іспанії. Дивно, що "Альбасете" принципово хотів продовжити контракт з цією людиною. Не можна сказати, що це видатний футболіст, що його неможливо замінити. А ось політичні погляди Зозулі викликають багато питань. Це якщо говорити без лайки. Хто знає, можливо, у керівництва "Альбасете" такі ж політичні погляди?

Dani: Фашисти.

Pablo: Нацист.

Vancris: Нехай цей нацист помре.

Adri: Підписання нового контракту із Зозулею - це тріумф нацизму.

Зозулі влаштували цькування в Іспанії

Варто відзначити, що фанати "Альбасете" стали на захист українського нападника. Відповідаючи на випади фанів "Райо", вони заявляють, що будь-яка людина, що обзиває Зозулю нацистом чи фашистом, просто піддається пропаганді. За словами вболівальників "Альбасете", Роман - прекрасна людина і гордість клубу, він ніколи ні з ким не конфліктував і до нього немає ніяких питань.

"Якби всі нацисти були такими, як Роман, ми жили б у прекрасному світі. На жаль, в наш час все переплуталося. Зараз ті, кого називають нацистами, роблять добрі справи. А ті, хто звинувачує інших в нацизмі, самі поводяться огидно", - написав один з шанувальників" Альбасете ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Зозуля міг цього літа перейти в київське "Динамо", однак вирішив продовжити кар'єру на Піренеях.

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