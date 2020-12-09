Тріумф Києва і розгром "Барселони": результати Ліги чемпіонів 8 грудня

Матчами в групах Е, F, G і H стартував 6-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. 16 кращих команд Європи у вівторок, 8 грудня, провели заключні поєдинки в своїх квартетах.

Київське "Динамо" порадувало своїх уболівальників, мінімально обігравши угорський "Ференцварош" і кваліфікувавшися в плей-оф Ліги Европи.

Суперник українців по групі G "Барселона" була розгромлена на своєму полі туринським "Ювентусом". Форвард гостей Кріштіану Роналду оформив дубль.

Серед інших результатів варто відзначити провал "Зеніту", який не втримав домашню перемогу над "Боруссією", програвши з рахунком 1:2.

Матч ПСЖ – "Істанбул" був перерваний через расизм рефері.

"Челсі" Англія – "Краснодар" Росія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 24 Кабелл, 1:1 – 28, пенальті Жоржиньо.

Челсі – Аррісабалага, Рюдігер, Емерсон, Крістенсен, Аспілікуета, Ковачич (Канте, 74), Гілмор, Хавертц (Вернер, 74), Жоржиньо, Анджорін (Жиру, 80), Абрахам.

Краснодар – Міст, Рамірес, Смольников, Мартинович, Панталеао (Сорокін, 74), Классон, Ольссон (Камболов, 80), Вильена, Кабелл (Сулейманов, 80), Вандерсон (Чернов, 80), Берг (Марков, 90).

Попередження: Аспілікуета (82).

"Ренн" Франція – "Севілья" Іспанія 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 32 Кунде, 0:2 – 45 Ен-Несірі, 0:3 – 81 Ен-Несірі, 1:3 – 86, пенальті Рюттер.

Ренн – Сален, Далберт, Траоре, Да Сільва (Агерд, 70), Мауасса (Трюффер, 79), Греньє (Ті, 79), Камавінга, Доку (Гбоо, 79), Нзонзі, Соппи, Ньянг (Рюттер, 70).

Севілья – Буну, Кунде, Серджіо Гомес (Фернандо, 76), Дієго Карлос, Карім Рекік, Олівер Торрес (Васкес, 83), Ракітіч, Сусо (Оскар Родрігес, 76), Гудель, Ідрісса (Окампос, 72), Ен-Несірі ( Фернандес, 83).

Попередження: Траоре (23), Ен-Несірі (23), Греньє (45), Карім Рекік (50), Да Сільва (62), Соппи (72).

"Зеніт" Росія – "Боруссія" Д Німеччина 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 16 Дріуссі, 1:1 – 68 Пішчек, 1:2 – 78 Вітцель.

Зеніт – Кержаков, Прохін, Дуглас Сантос, Ракицький (Ловрен, 67), Кузя (Вендел, 61), Суторміна, Барріос, Оздоєв (Круговий, 79), Малком (Караваєв, 79), Сердар Азмун, Дріуссі (Дзюба, 60).

Боруссія Д – Хитці, Шульц, Пішчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Брандт (Рейну, 58), Вітцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллінгем, Ройс, Джан.

Попередження: Сердар Азмун (10).

"Лаціо" Італія – "Брюгге" Бельгія 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 12 Корреа, 1:1 – 15 Вормер, 2:1 – 27, пенальті Іммобіле, 2:2 – 76 Ванаку.

Лаціо – Рейну, Ачербі, Худт (Раду, 46), Луїс Феліпе, Лаццари, Лейва (Ескаланте, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Луїс Альберто (Жан-Даніель Акпа-Акпро, 75), Корреа (Перейра, 86), Іммобіле ( Кайседо, 75).

Брюгге – Міньоле, Соболь, Рикка, Мата (ван дер Бремпт, 84), Коссуну, Вормер, де Кетеларе, Діатто (Окереке, 84), баланте (Рітс, 77), Ланг (Делі, 42), Ванаку.

Попередження: Соболь (2), Худт (36), Марушич (90).

Вилучення: Соболь (39).

"Барселона" Іспанія – "Ювентус" Італія 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 13, пенальті Роналду, 0:2 – 20 Маккенна, 0:3 – 52, пенальті Роналду.

Барселона – тер Стеген, Дест, Альба (Фірпо, 55), Араухо (Мінгеса, 82), Лангле (Умтіті, 55), де Йонг, Пьянич, Трінкал (Брейтуейт, 46), Педрі (Пуч, 66), Грізманн, Мессі .

Ювентус – Буффон, де Лігт, Данило, Бонуччі, Алекс Сандро, Маккенна, Куадрадо (Федеріко Бернардескі, 85), Артур (Бентанкур, 71), Ремзі (Рабьо, 71), Мората (Диба, 85), Роналду (К'єза, 90) .

Попередження: Альба (27), Ремзі (28), Лангле (30), Мората (53), Умтіті (60), Данило (69), Фірпо (78).

"Динамо" Київ Україна – "Ференцварош" Угорщина 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 60 Попов.

Динамо Київ – Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Циганков (Ледньов, 86), Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук (Андрієвський, 90), Вербич (Родрігеш, 86), Гармаш (Шепелєв, 70) .

Ференцварош – Дібус, Двалі, Блажіч, Ловренчіч (Ботка, 80), Хайстер, Зубков (Мак, 80), Харатін (Ізаел, 74), Нген (Болі, 86), Лаідуні, Узун (Батурина, 73), Сомаліу.

Попередження: де Пена (27), Гармаш (37), Лаідуні (45), Харатін (47), Блажіч (59), Ізаел (84).

ПСЖ Франція – "Істанбул" Туреччина 0:0 (перерваний)

ПСЖ – Навас, Кімпембе, Флоренці, Маркіньос, Баккер, Рафінья, Данилу Перейра, Верратті, Паредес, Мбаппе, Неймар.

Істанбул – Гюнок, Карлуш Понкі, Калдирим, Рафаел, Кахведжі, Топал, Текдемір, Озджан, Тюрюч, Кривелли, Гульбрандсен.

Попередження:Текдемір (10), Рафаел (12).

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Манчестер Юнайтед" Англія 3:2 (2:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 2 Анхеліньо, 2:0 – 13 Айдара, 3:0 – 69 Клюйверт, 3:1 – 80, пенальті Бруну Фернандеш, 3:2 – 82 Погба.

РБ Лейпциг – Гулачі, Анхеліньо (Хальстенберг, 87), Орбан, Мукіеле, Конате, Айдара, Камплі (Адамс, 75), Ольмо (Клюйверт, 56), Забітцер, Форсберг (Поульсен, 56), Нкунку.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Лінделеф (Туанзебе, 78), Шоу (Вільямс, 61), Магуайр, Теллес (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш, Мактоміні, Матіч (Погба, 61), Уан-Біссака (Фосу-Менса , 77), Решфорд, Грінвуд.

Попередження: Бруну Фернандеш (5), Мукіеле (32), Забітцер (35), Шоу (43), Магуайр (62), Клюйверт (62), Вільямс (68), Лінделеф (77), Адамс (81).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу свій матч в Лізі чемпіонів проведе і донецький "Шахтар". Вже стали відомі телеканали, які покажуть гру.