Триллер в Голландії: результати відбору на Євро 24 березня

У неділю, 24 березня, відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020. 20 національних збірних в групах С, E, G і I провели свої зустрічі.

Матчем дня став справжній трилер в Нідерландах, де команда Німеччини вела з перевагою в 2 м'ячі, але ледь не втратила перемогу. Переможний гол був забитий на 90-й хвилині.

Крім того, варто відзначити поєдинок Казахстан - Росія, який завершився з рахунком 0:4. Ворота господарів захищав уродженець Києва.

Група С

Північна Ірландія – Білорусь 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 30 Еванс, 1:1 – 33 Стасевич, 2:1 – 87 Мадженніс.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Льюїс, Еванс, Кеткарт, Макнейра, Девіс, Даллас, Джонс (Фергюсон, 85), Севілл, Макгинн (Мадженніс, 68), Лаферте (Бойс, 79).

Білорусь – Климович, Володько, Шитов (Поляков, 73), Мартинович, Сиваков, Драгун, Гліб (Путіло, 66), Савицький (Нехайчик, 85), Маєвський, Стасевич, Лаптєв.

Попередження: Лаптєв (82).

Голландія – Німеччина 2:3 (0:2, 2:1)

Голи: 0:1 – 15 Сані, 0:2 – 34 Гнабрі, 1:2 – 48 де Лігт, 2:2 – 63 Депа, 2:3 – 90 Шульц.

Голландія – Сіллессен, Блінд, Думфріс, ван Дейк, де Лігт, Депа, де Йонг, Промес, Вейналдум, Бабел (Бергвейн, 46), де Рон (де Йонг, 90).

Німеччина – Нойер, Керер, Кіммі, Зюле, Шульц, Сані, Кроос, Гинтер, Гнабрі (Ройс, 88), Рюдігер, Горетцка (Гюндоган, 70).

Попередження: Блінд (38).

Група G

Ізраїль – Австрія 4:2 (2:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 8 Арнаутович, 1:1 – 34 Захави, 2:1 – 45 Захави, 3:1 – 55 Захави, 4:1 – 66 Дабур, 4:2 – 75 Арнаутович.

Ізраїль – Харуш, Таа (Хабші, 77), Даса, Дганія, Бен Харуш, Кайяль (Коен, 72), Еіні, Перець, Натхо, Захави, Дабур (хемед, 80).

Австрія – Лінднер, Хінтереггер, Драгович, Вебер (Янко, 60), Ульмер, Шлагер (Онісіво, 61), Лазаро, Забітцер, Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Баумгартлінгер.

Попередження: Таа (30), Лазаро (44), Дганія (52), Захави (55), Жуль (58), Драгович (60), Арнаутович (65), Онісіво (89).

Уельс – Словаччина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 5 Джеймс.

Уельс – Хеннессі, Девіс, Лоуренс, міфем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Вілсон (Волкс, 87), Сміт, Аллен, Бейл, Джеймс (Вільямс, 73).

Словаччина – Дубравка, Пекарік (Шафранко, 90), Вавро, Шкріньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.

Попередження: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69), Гамшик (86), Стох (90), Куцка (90).

Польща – Латвія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 76 Левандовскі, 2:0 – 84 Глік.

Польща – Шченсни, Паздан, Кендзьора, Глик, Реца, Крихов'як, Зелінський, Кліх (Блашчіковскі, 62), Гросицького (Франківськи, 83), Піонтек (Милик, 87), Левандовскі.

Латвія – Штейнбор, Дубра, Максименко, Ошс, Лайзанс, Ісаєв, Яніс Ікаунієкс, Ракель, Савальніекс (Габов, 80), Гутковський (Улдрікіс, 70), Карашаускс (Тоберс, 85).

Попередження: Піонтек (25), Максименко (53), Кендзьора (69), Яніс Ікаунієкс (73).

Група E

Уельс – Словаччина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 5 Джеймс.

Уельс – Хеннессі, Девіс, Лоуренс, міфем, Робертс, Брукс (Робертс, 60), Вілсон (Волкс, 87), Сміт, Аллен, Бейл, Джеймс (Вільямс, 73).

Словаччина – Дубравка, Пекарік (Шафранко, 90), Вавро, Шкріньяр, Ганцко, Мак (Стох, 69), Куцка, Дуда (Дюриш, 65), Лоботка, Руснак, Гамшик.

Попередження: Мак (15), Вавро (31), Лоботка (41), Аллен (53), Брукс (60), Дюриш (69), Гамшик (86), Стох (90), Куцка (90).

Угорщина – Хорватія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 13 Ребич, 1:1 – 34 Салаї, 2:1 – 76 Паткай.

Угорщина – Гулачі, Барат, Кадар, Орбан, Паткай, Джуджак (Беше, 85), Надь, Собослаі (Кальмар, 65), Ловренчіч, Салаї, Надь (Варга, 40).

Хорватія – Калинич, Баришич (Леовац, 30), ледь (Петкович, 77), Ловрен, Віда, Модріч, Перішич, Брозовіч, Ракітіч, Ребич (Брекало, 67), Крамаріч.

Попередження: Джуджак (63), Ловрен (82).

Група I

Казахстан – Росія 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 19 Черишев, 0:2 – 45 Черишев, 0:3 – 52 Дзюба, 0:4 – 62, автогол Бейсебеков.

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговскій, 29), Малий, Ахметов, Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев (Турисбек, 59), Куат, Суюмбаєв, Перцух (Жуков, 85).

Росія – Гільєрме, Кудряшов, Фернандес, Семенов, Джикия, Черишев, Газінський, Іонов (Ігнатьєв, 61), Ахметов (Ал. Олексій Андрійович Міранчук, 72), Оздоєв, Дзюба (Чалов, 82).

Попередження: Суюмбаєв (50), Куат (59), Ахметов (64), Черишев (70), Зайнутдинов (90).

Сан-Марино – Шотландія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 4 Маклін, 0:2 – 74 Расселл.

Сан-Марино – Бенедеттіні, Сімончіні (Місяцит, 86), Палацці, Чеволі, Баттістіні, Голінуччі, Мулароні, Голінуччі, Вітайолі (Нанні, 61), Берарді, Хірш (Грандоні, 78).

Шотландія – Бейн, О'Доннелл, Маккенна, Робертсон, Бейтс, Макгрегор (Мактоміні, 57), Армстронг (Форрест, 71), Фрейзер, Маклін, Расселл, Патерсон (Макналті, 37).

Попередження: Мактоміні (90), Берарді (90).

Кіпр – Бельгія 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 10 Азар, 0:2 – 18 Батшуайі.

Кіпр – Пардо, Лайфіс, Меркіс, Кусулос, Іоанну, Ефрем (Шполяріч, 75), Артіматас, Папуліс, Маргаса, Антоніу (Макрис, 81), Жуніор (Георгіу, 46).

Бельгія – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Кастаньо, Дендонкер, Тілеманс, Азар (Феррейра Карраско, 68), Азар, Мертенс (Аднан Янузай, 57), Батшуайі (Прат, 89).

Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию 0:0 з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

25 березня Україна у 2-му турі битиметься з Люксембургом.

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