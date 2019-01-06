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Триллер року в футболі: захисник забив вирішальний гол, замінив воротаря і врятував команду

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Футбольні клуби 5-ї англійської ліги "Честерфілд" і "Еббсфліт Юнайтед" видали неймовірний матч, який в соцмережах вже встигли назвати трилером року.

Хронологія зустрічі

  • 45-я хвилина: "Еббсфліт" веде 3:0

  • 95-я хвилина: захисник "Честерфілда" Уїлл Еванс зрівнює рахунок – 3:3

  • 97-я хвилина: голкіпер "Честерфілда" Каллум Бертон видалений, "Еббсфліт" повинен пробивати пенальті

  • 97-я хвилина: так як замін більше немає, Уїлл Еванс надягає воротарські рукавички і стає в ворота

  • 99-я хвилина: Уїлл Еванс відбиває пенальті

"Це було щось нереальне. По правді кажучи, це було божевілля. Ми з захисниками сказали собі, що не програємо цей матч, не маємо права його програти", – сказав після матчу Еванс.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги в матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" - 2:1.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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