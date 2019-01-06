Триллер року в футболі: захисник забив вирішальний гол, замінив воротаря і врятував команду

Футбольні клуби 5-ї англійської ліги "Честерфілд" і "Еббсфліт Юнайтед" видали неймовірний матч, який в соцмережах вже встигли назвати трилером року.
Хронологія зустрічі
45-я хвилина: "Еббсфліт" веде 3:0
95-я хвилина: захисник "Честерфілда" Уїлл Еванс зрівнює рахунок – 3:3
97-я хвилина: голкіпер "Честерфілда" Каллум Бертон видалений, "Еббсфліт" повинен пробивати пенальті
97-я хвилина: так як замін більше немає, Уїлл Еванс надягає воротарські рукавички і стає в ворота
99-я хвилина: Уїлл Еванс відбиває пенальті
Crazy end to a crazy game #spireites pic.twitter.com/Y9Ox5epmo9- Mark Barton (@ barty181) 5 січня 2019 р
"Це було щось нереальне. По правді кажучи, це було божевілля. Ми з захисниками сказали собі, що не програємо цей матч, не маємо права його програти", – сказав після матчу Еванс.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги в матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" - 2:1.
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