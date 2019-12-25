"Триллер" Коноплянки потрапив у список топ-50 матчів десятиліття

Авторитетний британський портал FourFourTwo склав рейтинг топ-50 найкращих футбольних матчів останнього десятиліття.

На перше місце автори рейтингу поставили півфінальний матч чемпіонату світу-2014 Бразилія – Німеччина. У тому поєдинку букмекери очікували на запеклу боротьбу від обох команд, що в сумі виграли на той момент вісім чемпіонатів світу. Однак бразильці, які приймали ЧС у себе вдома, зазнали нищівної поразки з рахунком 1:7.

Бразилія - Німеччина - 1:7 fourfourtwo.com

Відзначимо, що на 24-му місці рейтингу опинився фінальний матч Євро-2012, який відбувся в Києві, – Іспанія розгромила Італію з рахунком 4:0.

У топ-50 немає жодного поєдинку за участю українських команд. Однак слід виділити матч, який посів 31-е місце, – знамените Рурське дербі між "Боруссією" (Дортмунд) і "Шальке" в 2017 році завершилося з рахунком 4:4. Після першого тайму "Боруссія" вигравала – 4:0, проте після перерви гості перевернули гру і вирвали нічию, забивши вирішальний гол на 90+4-й хвилині. Поєдинок став одним з найкращих у кар'єрі для Євгена Коноплянки, який віддав дві гольові передачі. У складі "Боруссії" в цій грі виступав Андрій Ярмоленко.

"Боруссія" Д - "Шальке" - 4:4 EPA

10 найкращих матчів десятиліття:

1. Бразилія - Німеччина 1:7 - 8 липня 2014 року

2. "Манчестер Сіті" - "КПР" 3:2 - 13 травня 2012 року

3. "Барселона" - "Реал" 5:0 - 29 листопада 2010 року

4. "Барселона" - "ПСЖ" 6:1 - 8 березня 2017 року

5. "Реал" - "Барселона" 2:3 - 23 квітня 2017 року

6. "Ліверпуль" - "Боруссія" Д 4:3 - 14 квітня 2016 року

7. "Барселона" - "Челсі" 2:2 - 24 квітня 2012 року

8. "Барселона" - "Інтер" 1:0 - 28 квітня 2010 року

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" 4:4 - 5 лютого 2011 року

10. "Челсі" - "Тоттенхем" 2:2 - 2 травня 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" потрапило в топ кращих команд в історії Ліги чемпіонів.

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