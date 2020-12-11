Три вилучення і камбек після 90-ї хвилини: матч ЛЄ завершився неймовірною розв'язкою

Михайло Морозов Футбол 19:25, 11.12.2020

Кінцівка матчу шостого туру Ліги Європи між швейцарським "Янг Бойз" і румунським ЧФР "Клуж" подарувала глядачам неймовірні емоції.

Тільки перемога виводила гостей в плей-оф турніру, оскільки вони відставали від суперників на два очки. На 84-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок в поєдинку після вдалого добивання, але на 90-й швейцарці його зрівняли, реалізувавши пенальті.

"Клуж" пішов вперед усією командою, але дивідендів це не принесло. Навпаки, на шостій компенсованій хвилині два футболісти "Янг Бойз" втекли на побачення з румунським воротарем і спільними зусиллями встановили остаточний рахунок матчу – 2:1. Головний суддя показав три червоні картки в доданий час, тому команди догравали поєдинок у скорочених складах – десять господарів проти дев'яти гостей.

Швейцарці посіли друге місце в групі, а "Клуж" – третє. Переможцем квартету стала італійська "Рома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі всі можливі суперники київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" в плей-оф Ліги Європи.

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