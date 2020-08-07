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Три гравці "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,4 т.
'Шахтар' перед матчем ЛЄ проти 'Вольфсбурга'

Три гравці "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи.

Три гравці донецького "Шахтаря" увійшли до збірної тижня Ліги Європи завдяки успішним виступам у матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру проти "Вольфсбурга" (3:0).

Як повідомляється на офіційній сторінці Ліги Європи в Twitter, в команду потрапили захисники Додо і Микола Матвієнко, які допомогли зберегти ворота "гірників" недоторканними й активно підтримували атаки "Шахтаря" з флангів. Третім представником донецького клубу в символічній збірній став нападник Жуніор Мораес, який змарнував декілька чудових нагод, але все ж зумів оформити дубль наприкінці поєдинку.

Додо, Матвієнко і Мораес увійшли до команди тижня Ліги Європи

Додо, Матвієнко і Мораес увійшли до команди тижня Ліги Європи Twitter Ліги Європи УЄФА

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Ліги Європи "гірники" зустрінуться зі швейцарським "Базелем". Матч відбудеться 11 серпня в німецькому Гельзенкірхені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" націлився на трансфер португальського вінгера Фабіу Мартінша, який може стати заміною Тайсону, якщо той вирішить покинути команду.

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