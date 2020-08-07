Три гравці "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи.

Три гравці донецького "Шахтаря" увійшли до збірної тижня Ліги Європи завдяки успішним виступам у матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру проти "Вольфсбурга" (3:0).

Як повідомляється на офіційній сторінці Ліги Європи в Twitter, в команду потрапили захисники Додо і Микола Матвієнко, які допомогли зберегти ворота "гірників" недоторканними й активно підтримували атаки "Шахтаря" з флангів. Третім представником донецького клубу в символічній збірній став нападник Жуніор Мораес, який змарнував декілька чудових нагод, але все ж зумів оформити дубль наприкінці поєдинку.

Додо, Матвієнко і Мораес увійшли до команди тижня Ліги Європи Twitter Ліги Європи УЄФА

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Ліги Європи "гірники" зустрінуться зі швейцарським "Базелем". Матч відбудеться 11 серпня в німецькому Гельзенкірхені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" націлився на трансфер португальського вінгера Фабіу Мартінша, який може стати заміною Тайсону, якщо той вирішить покинути команду.