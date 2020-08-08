Три голи від "Барселони" і розгром від "Баварії": результати Ліги чемпіонів 8 серпня
Іспанська "Барселона" і німецька "Баварія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів.
Каталонці в суботу, 8 серпня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу розібралися з італійським "Наполі" (3:1), а клуб з Мюнхена розгромно обіграв англійський "Челсі" (4:1).
У першому поєдинку каталонці ледь не програли, зумівши добитися нічиєї 1:1, і початок гри у відповідь був теж не за ними. Гравці "Наполі" захопили центр поля, впевнено контролювали м'яч, однак несподівано пропустили гол вже на 10-й хвилині.
Лангле прекрасно зіграв у штрафному після кутового і чітко поклав головою у верхній кут – 1:0. Після цього на полі була лише одна команда. "Синьо-гранатові" без особливих проблем поклали ще три м'ячі. Один гол рефері відмінив після перегляду VAR, але на кінцевий результат це ніяк не вплинуло.
В кінці першого тайму "Наполі" спробував повернути інтригу в матчі, проте після перерви все стало на свої місця.
"Барса" в режимі енергозбереження не дозволила італійцям переламати поєдинок.
"Барселона" Іспанія – "Наполі" Італія 3:1
Голи: 1:0 – 10 Лангле, 2 0 – 23 Мессі, 3:0 – 45, пенальті Суарес, 3:1 – 45, пенальті Лоренцо Інсіньє.
Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Піке, Серджіо Роберто, де Йонг, Ракітіч, Семеду, Суарес (Фірпо, 90), Грізманн (Мончу, 84), Мессі.
Наполі – Оспіна, Маріу Руй, Ді Лоренцо, Кулібалі, Манолас, Демме (Лоботка, 46), Зелінський (Лосано, 70), Кальєхон (Политано, 70), Фабіан Руїс (Елмаз, 79), Лоренцо Інсіньє (Милик, 79), Мертенс.
Попередження: Зелінський (60), Суарес (90).
За схожим сценарієм розвивався паралельний матч на "Альянц-Арені". Перша сутичка між цими командами відбулася 25 лютого в Англії і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.
У матчі-відповіді вже на 7-й хвилині "Челсі" провалився в центрі оборони, і Левандовскі без найменших перешкод вийшов один на один. Кабальєро зніс Роберта, яки прокину м'яч в сторону. Хацеган вказав на точку. Поляк чітко реалізував 11-метровий удар.
Надалі оборона "Челсі" виглядала абсолютно неконкурентоспроможною, дозволивши німецькій команді забити ще три м'ячі. Дубль на рахунку Левандовскі, який також зробив дві гольові передачі.
"Баварія" Німеччина – "Челсі" Англія 4:1
Голи: 1:0 – 10, пенальті Левандовскі, 2:0 – 24 Перішич, 2:1 – 44 Абрахам, 3:1 – 76 Толіссо, 4:1 – 83 Левандовскі.
Баварія – Нойер, Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Кіммі (Одріосола, 71), Алькантара (Толіссо, 70), Девіс, Гнабрі (Мартінес, 81), Горетцка, Перішич (Коутіньйо, 64), Левандовскі, Мюллер.
Челсі – Кабальєро, Зума, Джеймс, Крістенсен, Емерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Барклі, Хадсон-Одоі, Абрахам (Жиру, 81).
Попередження: Кабальєро (8), Емерсон (43).
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