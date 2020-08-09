Три голи від "Барселони" і розгром від "Баварії": результати Ліги чемпіонів 8 серпня

Іспанська "Барселона" і німецька "Баварія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів.

Каталонці в суботу, 8 серпня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу розібралися з італійським "Наполі" (3:1), а клуб з Мюнхена розгромно обіграв англійський "Челсі" (4:1).

Лангле головою відкрив рахунок

У першому поєдинку каталонці ледь не програли, зумівши добитися нічиєї 1:1, і початок гри у відповідь був теж не за ними. Гравці "Наполі" захопили центр поля, впевнено контролювали м'яч, однак несподівано пропустили гол вже на 10-й хвилині.

Наполі впевнено початок зустріч

Лангле прекрасно зіграв у штрафному після кутового і чітко поклав головою у верхній кут – 1:0. Після цього на полі була лише одна команда. "Синьо-гранатові" без особливих проблем поклали ще три м'ячі. Один гол рефері відмінив після перегляду VAR, але на кінцевий результат це ніяк не вплинуло.

Італійці пропустили три голи і ще один скасував VAR

Рауль Суарез ефектно пробив пенальті

В кінці першого тайму "Наполі" спробував повернути інтригу в матчі, проте після перерви все стало на свої місця.

"Барса" в режимі енергозбереження не дозволила італійцям переламати поєдинок.

Барселона контролювала хід гри

"Барселона" Іспанія – "Наполі" Італія 3:1

Голи: 1:0 – 10 Лангле, 2 0 – 23 Мессі, 3:0 – 45, пенальті Суарес, 3:1 – 45, пенальті Лоренцо Інсіньє.

Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Піке, Серджіо Роберто, де Йонг, Ракітіч, Семеду, Суарес (Фірпо, 90), Грізманн (Мончу, 84), Мессі.

Наполі – Оспіна, Маріу Руй, Ді Лоренцо, Кулібалі, Манолас, Демме (Лоботка, 46), Зелінський (Лосано, 70), Кальєхон (Политано, 70), Фабіан Руїс (Елмаз, 79), Лоренцо Інсіньє (Милик, 79), Мертенс.

Попередження: Зелінський (60), Суарес (90).

За схожим сценарієм розвивався паралельний матч на "Альянц-Арені". Перша сутичка між цими командами відбулася 25 лютого в Англії і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Роберт Левандовскі відкрив рахунок з пенальті

У матчі-відповіді вже на 7-й хвилині "Челсі" провалився в центрі оборони, і Левандовскі без найменших перешкод вийшов один на один. Кабальєро зніс Роберта, яки прокину м'яч в сторону. Хацеган вказав на точку. Поляк чітко реалізував 11-метровий удар.

Челсі нічого не зміг протиставити Баварії

Надалі оборона "Челсі" виглядала абсолютно неконкурентоспроможною, дозволивши німецькій команді забити ще три м'ячі. Дубль на рахунку Левандовскі, який також зробив дві гольові передачі.

Баварія забила два м'ячі

Зустріч завершилася перемогою мюнхенців

"Баварія" Німеччина – "Челсі" Англія 4:1

Голи: 1:0 – 10, пенальті Левандовскі, 2:0 – 24 Перішич, 2:1 – 44 Абрахам, 3:1 – 76 Толіссо, 4:1 – 83 Левандовскі.

Баварія – Нойер, Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Кіммі (Одріосола, 71), Алькантара (Толіссо, 70), Девіс, Гнабрі (Мартінес, 81), Горетцка, Перішич (Коутіньйо, 64), Левандовскі, Мюллер.

Челсі – Кабальєро, Зума, Джеймс, Крістенсен, Емерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Барклі, Хадсон-Одоі, Абрахам (Жиру, 81).

Попередження: Кабальєро (8), Емерсон (43).

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