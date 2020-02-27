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27 лютого • оновлено в 18:47
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Три голи в компенсований час: у Бразилії стався камбек року

1.9т
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У матчі 1/64 фіналу Кубка Бразилії між "Параною" та "Баїєю де Фейрою" стався неймовірний камбек. Господарі забили тричі після 90-ї хвилини поєдинку і відігралися з 0:2.

На YouTube-каналі Futebol Autentico з'явився огляд захоплюючого поєдинку, який закінчився вольовою перемогою "Парани". На перерву команди пішли, так і не відкривши рахунок, але вже у другій половині гості зуміли двічі вразити ворота суперників.

Радість гравців "Парани" після перемоги над "Баіей"

Радість гравців "Парани" після перемоги над "Баіей"

Tribuna do Parana

Здавалося, що "Баїя" зможе спокійно довести справу до перемоги, але в компенсований арбітром час сталося справжнє диво. Господарі забили два швидкі голи на 92-й і 93-й хвилинах, а на дев'ятій доданій їм вдалося оформити вихід у наступний раунд турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч другого за силою англійського футбольного дивізіону, в якому "Бірмінгем" приймав "Лідс", подарував глядачам незабутнє видовище, закінчившись з рахунком 4:5. Останні 4 м'ячі були забиті за 10 хвилин.

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Тема
чемпіонат Бразилії
Місце
Бразилія
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