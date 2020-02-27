Три голи в компенсований час: у Бразилії стався камбек року

У матчі 1/64 фіналу Кубка Бразилії між "Параною" та "Баїєю де Фейрою" стався неймовірний камбек. Господарі забили тричі після 90-ї хвилини поєдинку і відігралися з 0:2.

На YouTube-каналі Futebol Autentico з'явився огляд захоплюючого поєдинку, який закінчився вольовою перемогою "Парани". На перерву команди пішли, так і не відкривши рахунок, але вже у другій половині гості зуміли двічі вразити ворота суперників.

Радість гравців "Парани" після перемоги над "Баіей" Tribuna do Parana

Здавалося, що "Баїя" зможе спокійно довести справу до перемоги, але в компенсований арбітром час сталося справжнє диво. Господарі забили два швидкі голи на 92-й і 93-й хвилинах, а на дев'ятій доданій їм вдалося оформити вихід у наступний раунд турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч другого за силою англійського футбольного дивізіону, в якому "Бірмінгем" приймав "Лідс", подарував глядачам незабутнє видовище, закінчившись з рахунком 4:5. Останні 4 м'ячі були забиті за 10 хвилин.

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