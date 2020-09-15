Три голи Мілевського та дві перемоги: як "Динамо" грало з АЗ

У вівторок, 15 вересня, "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський" зустрінеться з АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Це буде третій матч між командами в історії протистоянь.

Восени 2010 року український клуб грав проти нідерландців у груповому етапі Ліги Європи. Перед третім туром кияни займали останнє місце в квартеті E, тому виїзна перемога над АЗ з рахунком 2:1 стала дуже важливою для підопічних Олега Лужного. Вона була досягнута завдяки голам Артема Мілевського та Євгена Хачеріді в першому таймі поєдинку.

У четвертому турі "Динамо" впевнено переграло команду з Нідерландів з рахунком 2:0. Столичний клуб міг громити своїх суперників, але кілька приголомшливих сейвів Серхіо Ромеро допомогли АЗ уникнути поразки з великим рахунком. Обидва м'ячі були забиті Артемом Мілевським у другій половині поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу між "Динамо" та АЗ в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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