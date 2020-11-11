Третій голкіпер "Динамо" заразився коронавірусом

Третій голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), молодий воротар столичного клубу мав відправитися на Мальту в складі молодіжної збірної України, але у нього був виявлений COVID-19. Також не зможуть допомогти національній команді півзахисник Артем Бондаренко і нападник Данило Сікан, які представляють "Маріуполь".

Нагадаємо, що раніше в "Динамо" коронавірусна інфекція була виявлена у двох інших голкіперів – Дениса Бойка і Георгія Бущана. Через хворобу вони пропустили поєдинки УПЛ проти "Дніпра-1" і "Шахтаря", а також гру проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Наступний матч "Динамо" проведе 21 листопада проти "Інгульця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нещерет відмінно проявив себе у виїзній зустрічі з каталонцями, ставши найкращим гравцем протистояння. Його сейви також викликали захват у вболівальників "синьо-гранатових".

Воротар став вже 14-м футболістом "Динамо", у якого був виявлений коронавірус.