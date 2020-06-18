Тренерське крісло в "Динамо" – як електричний стілець, – Ребров про повернення в команду

Коментуючи можливе повернення в "Динамо", український тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров закликав проявити повагу до нинішнього наставника киян Олексія Михайличенка.

"Про "Динамо", мені здається, взагалі некоректно говорити: у команди є тренер. І я на власному досвіді знаю, як неприємно читати чутки, що тебе не завтра так післязавтра замінить той чи інший колега. Проявіть врешті-решт повагу до людини, дайте їй попрацювати", – заявив Ребров в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Він також порівняв роботу в "Динамо" з сидінням на електричному стільці і висловився про інтерес з боку "Фенербахче".

"Тренерське крісло в "Динамо" – як електричний стілець. Варто програти всього один матч "Шахтарю" – і преса починає підбирати тобі наступника, пропонуючи часом абсолютно божевільні варіанти. Скажу вам так: якщо президент клубу вирішить, що час щось змінювати, ви про це неодмінно дізнаєтеся. Що ж стосується "Фенербахче", то коли чутки стали пов'язувати мене з цим клубом, вакансія тренера була там відкрита. Але ніяких реальних пропозицій мені не надходило", – відповів український тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Сьомін знову прокоментував можливе повернення в "Динамо" і зізнався, що стежить за командою.