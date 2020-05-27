Тренери "Динамо" не зможуть керувати командою в матчах УПЛ

Помічник головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка, Вадим Євтушенко, і тренер воротарів Михайло Михайлов не зможуть знаходитися на матчах команди в УПЛ після виходу з карантину.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я заборонили людям молодше 18 років і старше 60 років відвідувати стадіон української Прем'єр-ліги після відновлення сезону. Євтушенко вже 62 роки, а Михайлову – 60.

Тренерський штаб "Динамо" УНІАН

Менеджери і тренери "Динамо", які не смогту перебувати на матчах Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу (колишня ФФУ) офіційно підтвердила, що матчі УПЛ стартують 30 травня. У першому турі після рестарту відбудеться головне протистояння українського футболу – дербі "Динамо" і "Шахтаря". Поєдинок запланований на неділю, 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, де і коли пройде фінал Кубка України.

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