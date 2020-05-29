Тренерам і президенту "Динамо" дозволили відвідувати матчі команди

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявив, що на позачерговому засіданні уряду було ухвалено рішення дозволити особам віком понад 60 років відвідувати спортивні заходи.

"Сьогодні на позачерговому засіданні уряду були ухвалені зміни до постанови Кабінету міністрів України від 20 травня 2020 №392, що дозволили учасникам і особам віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань. Вони можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професійних спортивних клубів. Це зняття обмежень поширюється також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", – написав Немчинов на своїй сторінці в Facebook.

Тренерський штаб "Динамо" ФК "Динамо" Київ

Отже, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і представники тренерського штабу команди Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов зможуть відвідувати матчі столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі після відновлення української Прем'єр-ліги "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" у неділю, 31 травня. Цей матч стане унікальним в історії протистоянь двох грандів українського футболу.

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