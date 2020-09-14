Тренера, який посварився з українським легіонером, звільнили з клубу

Олександр Чеканов Футбол 18:53, 14.09.2020

Керівництво бельгійського "Гента", кольори якого захищають українці Роман Безус, Ігор Пластун та Роман Яремчук, прийняло рішення звільнити румунського тренера Ласло Болоні.

Про це повідомляється на офіційному сайті "буйволів". У заяві клубу наголошується, що подальша співпраця стала неможливою через атмосфери всередині і навколо команди.

Цікаво, що Болоні було призначено наставником "Гента" 20 серпня нинішнього року. Він протримався на своїй посаді 25 днів, встигнувши посваритися з лідером і головним бомбардиром команди Яремчуком. Наш співвітчизник розкритикував принципи роботи тренера і висловив бажання залишити клуб.

Під керівництвом румуна "Гент" зіграв три матчі, в яких здобув одну перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розповів про інтерес до українця Андрія Ярмоленка з боку китайського клубу.

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