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Тренера, який посварився з українським легіонером, звільнили з клубу

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Ласло Болоні пропрацював у клубі 25 днів. ФК Гент

Керівництво бельгійського "Гента", кольори якого захищають українці Роман Безус, Ігор Пластун та Роман Яремчук, прийняло рішення звільнити румунського тренера Ласло Болоні.

Про це повідомляється на офіційному сайті "буйволів". У заяві клубу наголошується, що подальша співпраця стала неможливою через атмосфери всередині і навколо команди.

Цікаво, що Болоні було призначено наставником "Гента" 20 серпня нинішнього року. Він протримався на своїй посаді 25 днів, встигнувши посваритися з лідером і головним бомбардиром команди Яремчуком. Наш співвітчизник розкритикував принципи роботи тренера і висловив бажання залишити клуб.

Під керівництвом румуна "Гент" зіграв три матчі, в яких здобув одну перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розповів про інтерес до українця Андрія Ярмоленка з боку китайського клубу.

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