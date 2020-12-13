Тренера "Спартака" вдарив футболіст "Сочі": з'явилося відео з камер спостереження

У мережі з'явилося відео початку конфлікту між головним тренером московського "Спартака" Доменіко Тедеско і гравцями "Сочі" Сосланом Джанаевим і Жоаузінью.

Telegram-канал СПАРТАККБ ТЕЛЕГА опублікував відео з камер спостереження в підтрибунному приміщенні олімпійського стадіону "Фішт".

Спершу на кадрах видно, як воротар команди-господарів простягнув руку Тедеско. Німець відповів взаємністю, після цього ставши показувати на ногу, натякаючи на симуляцію Джанаева.

Відразу за цим на відео з'явився асистент Тедеско Андреас Хинкель, який відскакує від Жоаузінью (він залишився за кадром), тримаючись рукою за пах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після матчу 18-го туру чемпіонату Росії між "Сочі" і "Спартаком" (1:0) трапився скандал. Тедескозаявив, що його помічника вдарив футболіст "Сочі", а йому самому сказали, що "тут не твоя країна".