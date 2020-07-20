Тренер "Зорі" пояснив, чому команда не намагалася забити "Десні" й обігнати "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 10:37, 20.07.2020

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що команду влаштовувало третє місце в українській Прем'єр-лізі, тому луганчани не йшли вперед на останніх хвилинах матчу з "Десною" (1:1), незважаючи на шанс обійти "Динамо" і стати другими.

"Чому не полізли вперед в кінці матчу, знаючи як грає "Динамо"? Полізти вперед, щоб потрапити в полон? Хотілося виграти. І "Десна" хотіла, і ми хотіли. Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті. Це теж було б неправильно. Я бачу щасливі обличчя футболістів, і я впевнений, що у всіх них буде гарний настрій ввечері. Ми хотіли бути третьою силою, ми нею і стали", – сказав Скрипник в ефірі програми "Профутбол".

Відзначимо, що "Зоря" посіла третє місце і напряму вийшла у груповий етап Ліги Європи 2020/21, "Динамо" зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів, а "Десна" – у кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі УПЛ кияни сенсаційно поступилися "Колосу", але зуміли зберегти другу позицію.

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