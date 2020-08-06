Тренер "Зеніту" отримав "сумний фінал", поїдаючи раків

Головний тренер "Зеніту-2" Владислав Радімов розповів про те, як він отримав травму. Фахівець відзначив, що травмував руку, поїдаючи раків.

На фото 44-річний тренер з перев'язаною долонею. Він не уточнив, як саме він отримав пошкодження.

"Навіть якщо ви дуже закохані в ракоподібних ... куштуйте їх акуратно, щоб не допустити такого сумного фіналу", – написав Радімов в Instagram.

Владислав Радімов з травмою. Instagram Владислава Радимова

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Ярослав Ракицький в складі "Зеніту" став володарем Кубка Росії. У фіналі петербурзька команда переграла "Хімки". Зустріч проходила на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершилася з рахунком 1:0 на користь пітерців.

5 липня "Зеніт" достроково виграв Прем'єр-лігу Росії (РПЛ), ставши чемпіоном РФ по футболу.