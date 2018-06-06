Тренер збірної України з футболу покинув команду

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про відхід з його штабу фахівця з фізпідготовки іспанця Рауля Ріанчо.

Про це Шевченко розповів в коментарі ФФУ, підбиваючи підсумки останнього збору національної команди.

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"Хочу повідомити, що припинив співпрацю зі збірною України один з наших тренерів - Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу і бажаємо успіхів в майбутньому", - сказав Шевченко.

Відзначимо, що іспанський тренер є різнобічним фахівцем, який може займатися як фізичною підготовкою команди, так і збором аналітичної інформації для головного тренера. Іспанець попрацював в "Леванте", казанському "Рубіні" і київському "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ріанчо вже підписав контракт з московським клубом.