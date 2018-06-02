Тренер збірної України з футболу підписав контракт з московським "Спартаком"

Іспанський тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо буде працювати в московському "Спартаку". Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", помічник Андрія Шевченка вже підписав контракт з російським клубом

58-річний іспанець на посаді тренера з фізпідготовки повинен буде замінити Джорджо Д'Урбано, який залишає московську команду.

Відзначимо, що Ріанчо є різнобічним фахівцем, який може займатися як фізичною підготовкою команди, так і збором аналітичної інформації для головного тренера. Іспанець має досвід роботи в казанському "Рубіні" і київському "Динамо".

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив надію на те, що незабаром очолить одну з клубних команд.