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Тренер збірної України з футболу підписав контракт з московським "Спартаком"

2.2тЧитати новину російською

Іспанський тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо буде працювати в московському "Спартаку". Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", помічник Андрія Шевченка вже підписав контракт з російським клубом

58-річний іспанець на посаді тренера з фізпідготовки повинен буде замінити Джорджо Д'Урбано, який залишає московську команду.

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Відзначимо, що Ріанчо є різнобічним фахівцем, який може займатися як фізичною підготовкою команди, так і збором аналітичної інформації для головного тренера. Іспанець має досвід роботи в казанському "Рубіні" і київському "Динамо".

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив надію на те, що незабаром очолить одну з клубних команд.

Особа
Рауль Ріанчо
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
Спартак Москва
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