Тренер збірної України похвалився поїздкою в Росію на ЧС-2018

Колишній нападник леверкузенського "Байєра і "Ліверпуля" Андрій Воронін, який у вересні минулого року став ще одним помічником Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України, похвалився поїздкою на ЧС-2018 в Росії.

Легендарний футболіст, який відповідає нині в "синьо-жовтої" команди за селекційну роботу, виклав в своєму Instagram відео з Лужників.

"Настрій дуже гарний. Атмосфера краще, ніж раніше. Зараз видно, що всі чотири роки чекали на цю подію. Самедов [футболіст збірної Росії - Ред.]- моя рідна, близька людина. Він мене запросив на чемпіонат світу", - прокоментував Воронін поїздку в Москву.

Нагадаємо, що стартовий матч чемпіонату світу з футболу-2018 Росія - Саудівська Аравія завершився з рахунком 5:0.

На грі невідомий уболівальник розтягнув прапор України.