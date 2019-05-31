Тренер збірної Німеччини з футболу екстрено госпіталізований: що трапилося

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев екстрено госпіталізований в університетську клініку міста Фрайбург.

Як повідомляє джерело газети Bild, 59-річний фахівець на одному з тренувань отримав травму і згодом відчув нездужання. Після проходження обстеження, лікарі пов'язали хворобливий стан Лева з порушенням кровообігу.

Йоахім Лев Bild

8 і 11 червня збірна Німеччини має провести матчі відбіркового турніру Євро-2020 проти команд Білорусі та Естонії. Наразі невідомо, чи буде присутнім на них головний тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев прокоментував сенсаційний виліт команди з ЧС-2018.

"У роздягальні була гробова тиша і повне розчарування. Ніхто не міг нічого сказати. Ми дуже засмучені. Потрібно прийняти це. Вітаю наших суперників. Ми не заслуговували пройти далі. Під час підготовки зробили все необхідне, але нам не вистачило легкості", – цитує Лева Sport1.de.

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