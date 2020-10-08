Тренер збірної Німеччини поділився думкою про матч з Україною в Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України, який відбудеться в суботу, 10 жовтня.

Як повідомляє журналіст Маркус Берг у себе в Twitter, наставник чемпіонів світу 2014 року заявив, що очікує побачити сильнішу гру у виконанні нашої команди. Незважаючи на це, він вважає, що його підопічним під силу перемогти Україну.

"У нас є багато проблем, які необхідно вирішити перед поєдинком з Україною. Нам доведеться зіграти з абсолютно іншою командою. Можу запевнити вас в тому, що ми серйозно підготуємося до цього матчу. Ми дійсно дуже хочемо перемогти, і я думаю, що нам вдасться це зробити", – сказав Лев.

Він додав, що ще не знає, хто з лідерів зможе відправитися на гру в Києві, і торкнувся теми коронавірусу в нашій національній команді.

"Ще не знаю, хто точно зможе поїхати на поєдинок в Україні. Мені потрібно поговорити з Тімо Вернером і Тоні Кроосом. Наскільки я знаю, стан Сержа Гнабрі покращився. Чув, що в збірній України є гравці з коронавірусом. Наше завдання – дотримуватися інструкцій і перебувати в ізоляції", – підсумував Лев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках підготовки до матчу проти нашої команди Німеччина влаштувала гольову перестрілку в поєдинку з Туреччиною.