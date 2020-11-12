Тренер збірної Німеччини: матч проти України буде вирішальним

Михайло Морозов Футбол 17:47, 12.11.2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев заявив, що його команда буде серйозно налаштована на перемогу в матчі п'ятого туру Ліги націй проти України.

Наставник наших суперників націлений на перше місце в групі 4 дивізіону A, в якій також грають Швейцарія та Іспанія. Німецький фахівець відзначив, що цей турнір є важливим для його команди, тому завданням бундестіму є вихід у плей-оф.

"Нам потрібна перемога в групі Ліги націй. У нас ще залишилися шанси, щоб цього досягти. Матч з Україною стане вирішальним, оскільки в разі перемоги ми матимемо хороші шанси для виходу в плей-оф", – цитує слова Льова видання Allgemeine Zeitung.

Відзначимо, що після чотирьох турів Німеччина й Україна мають по шість очок, а іспанці йдуть першими з сімома пунктами. В останньому турі групового турніру фаворити нашого квартету зіграють між собою на Піренейському півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Німеччина – Україна відбудеться в суботу, 14 листопада.

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