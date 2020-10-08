Тренер збірної Франції висловився про розгром України

Михайло Морозов Футбол 10:20, 8.10.2020 Оновлено: 10:23, 8.10.2020

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував розгромну перемогу над Україною з рахунком 7:1.

В інтерв'ю офіційному сайту Федерації футболу Франції (ФФФ) він нагадав, що у нашої команди були серйозні проблеми зі складом, але зазначив, що не варто применшувати заслуги його підопічних, які показали яскраву гру.

"Це був дуже приємний вечір для нас. Я хотів би віддати належне своїм футболістам, які створили стільки моментів і забили сім голів. У мого друга Андрія Шевченка були проблеми через хвороби та відсутність гравців з інших причин, але це не має применшувати те, що ми зробили. Запасні футболісти та новачки вийшли на поле з правильним налаштуванням на матч. Ми відзначилися сімома голами, але могли забити й більше", – заявив Дешам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Шевченко прокоментував найбільшу поразку в історії збірної України.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Тихановську оголосили в розшук у Росії: її штаб вже відреагував

Зеленський: ми впевнено йдемо до повноправного членства в Євросоюзі, отримали позитивну відповідь

У центрі Санкт-Петербурга чоловік спалив себе у "подарунок Путіну" – ЗМІ. Відео 21+

Шовковського внесли до заявки збірної України на матч із Францією

У мережі згадали "пророцтво" Зеленського-президента: всі 5 років я нічого не робив