Тренер збірної Франції висловився про розгром України

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував розгромну перемогу над Україною з рахунком 7:1.

В інтерв'ю офіційному сайту Федерації футболу Франції (ФФФ) він нагадав, що у нашої команди були серйозні проблеми зі складом, але зазначив, що не варто применшувати заслуги його підопічних, які показали яскраву гру.

"Це був дуже приємний вечір для нас. Я хотів би віддати належне своїм футболістам, які створили стільки моментів і забили сім голів. У мого друга Андрія Шевченка були проблеми через хвороби та відсутність гравців з інших причин, але це не має применшувати те, що ми зробили. Запасні футболісти та новачки вийшли на поле з правильним налаштуванням на матч. Ми відзначилися сімома голами, але могли забити й більше", – заявив Дешам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Шевченко прокоментував найбільшу поразку в історії збірної України.