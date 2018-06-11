Тренер збірної Аргентини потрапив в секс-скандал перед ЧС-2018

Головного тренера збірної Аргентини з футболу Хорхе Сампаолі звинуватили в сексуальних домаганнях до кухаря національної команди.
Таку інформацію оприлюднив журналіст Radio Mitre Габріель Аньєлло, йдеться в повідомленні "СпортЭкспресс".
Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія знає про інцидент, що трапився і нібито чиновник заплатив жінці за її мовчання.
Повідомляється, що 58-річному фахівцеві дадуть можливість виступити зі збірною на ЧС-2018, по закінченні якого він буде відправлений у відставку.
Аргентина в групі D в рамках ЧС зіграє з Ісландією, Хорватією і Нігерією.
Перший матч підопічні Хорхе Сампаолі проведуть 16 червня за Ісландією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у футболістів під час ЧС буде секс за графіком.