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Тренер збірної Аргентини потрапив в секс-скандал перед ЧС-2018

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Головного тренера збірної Аргентини з футболу Хорхе Сампаолі звинуватили в сексуальних домаганнях до кухаря національної команди.

Таку інформацію оприлюднив журналіст Radio Mitre Габріель Аньєлло, йдеться в повідомленні "СпортЭкспресс".

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Футболістам порадили частіше мастурбувати під час ЧС-2018

Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія знає про інцидент, що трапився і нібито чиновник заплатив жінці за її мовчання.

Повідомляється, що 58-річному фахівцеві дадуть можливість виступити зі збірною на ЧС-2018, по закінченні якого він буде відправлений у відставку.

Аргентина в групі D в рамках ЧС зіграє з Ісландією, Хорватією і Нігерією.

Перший матч підопічні Хорхе Сампаолі проведуть 16 червня за Ісландією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у футболістів під час ЧС буде секс за графіком.

Особа
Хорхе Сампаолі
Об'єкт
збірна Аргентини з футболу
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