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8 січня • оновлено в 18:19
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Тренер, який переміг "Манчестер Юнайтед", заговорив про роботу в "Динамо"

1.5т
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Український наставник "Астани", яка обіграла "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи, Роман Григорчук заявив, що без роздумів прийняв би пропозицію очолити київське "Динамо".

"Якщо буде пропозиція, то від таких пропозицій не відмовляються. Я не тренував топклуби, але я готовий до цієї роботи, впевнений у цьому на 100%. Бачу той шлях, яким іде "Динамо", але не думаю, що можна досягати високих результатів тільки за рахунок молодих гравців. Повинно бути підсилення кваліфікованими футболістами", – розповів Григорчук в інтерв'ю YouTube-каналу ТаТоТаке.

Роман Григорчук

Роман Григорчук

UA-Football

Він також розповів, яку команду можна називати топовою, а яку – ні.

"Будь-яка топкоманда, в першу чергу, повинна мати у складі двох нападників. З цього я б і починав її комплектацію. Якщо у команди немає класного форварда, то її не можна назвати топовою. Якщо президент не готовий витратити гроші на цих людей, то ми розуміємо, що не можемо досягати високих цілей", – додав Григорчук.

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Особа
Роман Григорчук
Теги
ФК Астана ФК Манчестер Юнайтед ФК Динамо Київ
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