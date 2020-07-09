Тренер "Ворскли" пояснив, чому не випустив 16-річного Ісенка на серію пенальті в КУ

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов хотів випустити 16-річного воротаря Павла Ісенка на серію пенальті у фіналі Кубка України проти "Динамо", але побоявся зробити це за 10 хвилин до кінця додаткового часу.

"Мені дуже шкода, але шкода хлопців, які віддавалися в грі. Ми хотіли міняти воротаря, обіцяли Ісенка випустити, але за 10 хвилин боялися. Степанюк травму отримав і тому ми випустили захисника, тому замін більше не було. Потрібно було двох випускати, а залишалося ще 10 хвилин, боялися. Потім дорікали б собі. Прикро було за серію пенальті. Щастя ми втратили, тепер складно буде виходити із ситуації. Промах Баєнка? Не хочу говорити на цю тему", – цитує слова Максимова видання footballua.tv.

Нагадаємо, що 16-річний Ісенко вивів "Ворсклу" у вирішальний матч Кубка України, вигравши серію післяматчевих пенальті в півфіналі проти "Маріуполя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" по пенальті в історичному матчі виграло Кубок України і зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю трофеїв у незалежній Україні.