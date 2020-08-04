Тренер "Вольфсбурга" розповів про "напружену ситуацію" в клубі перед грою з "Шахтарем"

Головний тренер "Вольфсбурга" Олівер Гласнер зізнався, що напередодні поєдинку з "Шахтарем", в команді склалася напружена ситуація зі складом.

На думку фахівця, в той же час у "Шахтаря" дуже багато хороших гравців, які відмінно показують себе в обороні, в дуелях один на один, відмінна ланка півзахисту.

"Я повинен визнати, що у нас склалася напружена ситуація з кадровим складом. У нас кілька гравців вибуло. Але, тим не менше, до завтрашньої гри команда готова. І все кадрові можливості, які ми маємо, ми завтра виставимо вперед", – заявив Гласнер на передматчевій пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вольфсбург" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти чемпіона України донецького "Шахтаря" в середу, 5 серпня. Стало відомо якi телеканали покажуть цю гру.

У першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.

Раніше футболіст "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд заявив, що він не впевнений, що доцільно проводити гру в країні, де з кожним днем зростає кількість хворих на COVID-19.