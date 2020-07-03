Тренер 'Вест Хема' в захваті від Ярмоленка: спортивні підсумки 2 липня

Тренер "Вест Хема" Девід Мойес захоплено висловився про українського легіонера Андрія Ярмоленка, а УЄФА опублікував календар наступного сезону Ліги чемпіонів.

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Крім того, Еліна Світоліна знялася для обкладинки відомого журналу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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