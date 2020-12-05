Тренер "Вест Гему" розповів про стан Ярмоленка, який перехворів на коронавірус

Максим Іншаков Футбол 13:38, 5.12.2020 Оновлено: 13:54, 5.12.2020

Головний тренер "Вест Гему" Девід Мойес заявив, що українець Андрій Ярмоленко розпочав заняття після того, як оговтався від COVID-19.

За словами наставника, останні кілька днів Андрій провів у тренуваннях.

"Андрій Ярмоленко одужує. Ніколи не знаєш, як швидко люди видужують від вірусу, але є і гарні новини: українець повернувся, він у чудовій формі, здоровий і тренувався останні кілька днів", – цитує Мойеса пресслужба "молотобійців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус напередодні матчу Ліги націй з Німеччиною, який відбувся 14 листопада у Лейпцигу і завершився з рахунком 1:3.

Раніше Андрій у товариській грі проти Польщі 11 листопада повторив досягнення Шовковського в збірній України.

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