Тренер "Вест Гему" розповів про стан Ярмоленка, який перехворів на коронавірус

Головний тренер "Вест Гему" Девід Мойес заявив, що українець Андрій Ярмоленко розпочав заняття після того, як оговтався від COVID-19.

За словами наставника, останні кілька днів Андрій провів у тренуваннях.

"Андрій Ярмоленко одужує. Ніколи не знаєш, як швидко люди видужують від вірусу, але є і гарні новини: українець повернувся, він у чудовій формі, здоровий і тренувався останні кілька днів", – цитує Мойеса пресслужба "молотобійців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус напередодні матчу Ліги націй з Німеччиною, який відбувся 14 листопада у Лейпцигу і завершився з рахунком 1:3.

Раніше Андрій у товариській грі проти Польщі 11 листопада повторив досягнення Шовковського в збірній України.