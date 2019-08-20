Тренер "Вест Хема" розповів про повернення Ярмоленка

Головний тренер англійського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував повернення на поле після травми українського півзахисника команди Андрія Ярмоленка.

У суботу, 17 серпня, футболіст збірної України потрапив у заявку своєї команди на матч Прем'єр-ліги проти "Брайтона" (1:1), а на 77-й хвилині з'явився на полі, замінивши Форнальса.

Андрій Ярмоленко ФК "Вест Хем"

Це перша участь українця в офіційному поєдинку з жовтня 2018 року: попередні 10 місяців Ярмоленко пропустив через травму.

"Ярмоленко — важливий гравець для команди. Він пропустив 9 або 10 місяців, не зігравши в жодному матчі. Тому йому потрібен час, щоб закріпитися в основному складі. Він є важливим гравцем команди", — наголосив наставник "Вест Хема" Пеллегріні, якого цитує пресслужба клубу.

На думку багатьох експертів, Ярмоленко може стати головною ударною силою у "Вест Хемі" в новому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "Вест Хем" несподівано виступив із заявою щодо Ярмоленка.

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