Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Тренер "Вест Хема" розповів про повернення Ярмоленка

1.5т Читати матеріал російською

Головний тренер англійського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував повернення на поле після травми українського півзахисника команди Андрія Ярмоленка.

У суботу, 17 серпня, футболіст збірної України потрапив у заявку своєї команди на матч Прем'єр-ліги проти "Брайтона" (1:1), а на 77-й хвилині з'явився на полі, замінивши Форнальса.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

ФК "Вест Хем"

Це перша участь українця в офіційному поєдинку з жовтня 2018 року: попередні 10 місяців Ярмоленко пропустив через травму.

Новини
Зінченко розгромив Ярмоленка у півфіналі "Азія Трофі"

"Ярмоленко — важливий гравець для команди. Він пропустив 9 або 10 місяців, не зігравши в жодному матчі. Тому йому потрібен час, щоб закріпитися в основному складі. Він є важливим гравцем команди", — наголосив наставник "Вест Хема" Пеллегріні, якого цитує пресслужба клубу.

На думку багатьох експертів, Ярмоленко може стати головною ударною силою у "Вест Хемі" в новому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "Вест Хем" несподівано виступив із заявою щодо Ярмоленка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...